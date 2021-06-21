Стивен Цубер повторил рекорд Алтынтопа в матче с Турцией

В матче с Турцией (3:1) 29-летний швейцарский полузащитник Стивен Цубер выступил ассистентом во всех трех голах своей команды.

Тем самым он повторил рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, установленный турком Хамитом Алтынтопом на Евро-2008 в поединке с Чехией.

Тогда, благодаря этому хет-трику лунно-звездные за 15 минут добились победы, уступая соперникам 0:2 по ходу встречи.