Стивен Цубер повторил рекорд Алтынтопа в матче с Турцией

Швейцарский полузащитник сделал три голевые передачи в поединке чемпионата Европы

  • 21.06.2021 01:41
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Стивен Цубер повторил рекорд Алтынтопа в матче с Турцией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Цубер

В матче с Турцией (3:1) 29-летний швейцарский полузащитник Стивен Цубер выступил ассистентом во всех трех голах своей команды.

Тем самым он повторил рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, установленный турком Хамитом Алтынтопом на Евро-2008 в поединке с Чехией.

Тогда, благодаря этому хет-трику лунно-звездные за 15 минут добились победы, уступая соперникам 0:2 по ходу встречи.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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