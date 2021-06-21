Тренер Австрии: «Мы нашли слабости сборной Украины и будем их использовать»

Франко Фода – о предстоящем поединке

  • 21.06.2021 01:19
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Тренер Австрии: «Мы нашли слабости сборной Украины и будем их использовать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Фода

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился ожиданиями от матча против национальной команды Украины в рамках третьего тура группового раунда Евро-2020.

«Мы стремимся выиграть этот поединок. Мы жаждем победы в каждой встрече. Но всегда есть соперник, который имеет целью то же самое. Мы хорошо знакомы с командой Украины, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и у каждой команды, в украинской есть слабости. Мы их нашли и будем использовать.

Мы должны искать свободные места на поле и улучшить свое продвижение к воротам соперника. В последнем матче нам не хватало заключительной передачи. Это будет ключом к улучшению атакующей мощи сборной Австрии», - сказал Фода.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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