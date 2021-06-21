Где смотреть онлайн матч Кубка Америки Аргентина – Парагвай

Во вторник, 22 июня, в Бразилиа состоится поединок Кубка Америки-2021 в группе A, в котором сборная Аргентины встретится с командой Парагвая. Начало встречи – в 03:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Аргентина – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Копа Америка