Мадрид против Каталонии. В финале плей-офф определен 20-й участник Ла Лиги

Во втором матче финала плей-офф за выход в Ла Лигу мадридский клуб «Райо Вальекано» выиграл у каталонской «Жироны» (2:0).
В первом тайме голами отличились Альваро Гарсия и Оскар Трехо. На 56-й минуте хозяева поля получили численное преимущество, но не сумели отыграться.
Хотя в первом матче победила «Жирона» (2:1), по сумме двух игр именно «Райо Вальекано» завоевал путевку в элитный дивизион. Мадридский клуб вернулся в Ла лигу спустя два сезона.
Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу
Финал. Первый матч
«Жирона» – «Райо Вальекано» – 0:2
Голы: Альваро Гарсия, 7, Оскар Трехо, 45+1.
Удаление: Веласкес («Райо Вальекано»), 56.
Первый матч – 2:1
⚡️¡FINAAAAAAAAAAL EN MONTILIVI! (0-2)— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) June 20, 2021
¡¡¡SOMOS DE PRIMERA!!!
¡¡¡LO CONSEGUIMOS, RAYISTAS!!!
¡¡¡GRACIAS POR CREER SIEMPRE!!! #RayoDePrimera pic.twitter.com/HfS2gqlCYn
Источник — Sport.ua
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