Мадрид против Каталонии. В финале плей-офф определен 20-й участник Ла Лиги

Мадридский клуб «Райо Вальекано» выиграл у каталонской «Жироны»

  • 21.06.2021 00:23
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Мадрид против Каталонии. В финале плей-офф определен 20-й участник Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором матче финала плей-офф за выход в Ла Лигу мадридский клуб «Райо Вальекано» выиграл у каталонской «Жироны» (2:0).

В первом тайме голами отличились Альваро Гарсия и Оскар Трехо. На 56-й минуте хозяева поля получили численное преимущество, но не сумели отыграться.

Хотя в первом матче победила «Жирона» (2:1), по сумме двух игр именно «Райо Вальекано» завоевал путевку в элитный дивизион. Мадридский клуб вернулся в Ла лигу спустя два сезона.

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

Финал. Первый матч

«Жирона»  «Райо Вальекано»  0:2

Голы: Альваро Гарсия, 7, Оскар Трехо, 45+1.

Удаление: Веласкес («Райо Вальекано»), 56.

Первый матч – 2:1

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Источник — Sport.ua

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