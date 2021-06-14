Каталония обыграла Мадрид. Жирона выиграла первый матч за выход в Ла Лигу

Ответная игра финала за путевку в топ-дивизион Испании состоится 20 июня

  • 14.06.2021 01:09
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Каталония обыграла Мадрид. Жирона выиграла первый матч за выход в Ла Лигу
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня прошел первый матч финала плей-офф за выход в Ла Лигу.

«Райо Вальекано» дома проиграл «Жироне» (1:2). Ответная игра состоится 20 июня.

Ранее в высший дивизион чемпионата Испании уже вышли «Эспаньол» и «Мальорка».

Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу

Финал. Первый матч

«Райо Вальекано» – «Жирона» – 1:2

Голы: Иси, 6 – Франкеса, 41, Силла, 46.

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Источник — Sport.ua

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