Каталония обыграла Мадрид. Жирона выиграла первый матч за выход в Ла Лигу

13 июня прошел первый матч финала плей-офф за выход в Ла Лигу.
«Райо Вальекано» дома проиграл «Жироне» (1:2). Ответная игра состоится 20 июня.
Ранее в высший дивизион чемпионата Испании уже вышли «Эспаньол» и «Мальорка».
Сегунда. Плей-офф за путевку в Ла Лигу
Финал. Первый матч
«Райо Вальекано» – «Жирона» – 1:2
Голы: Иси, 6 – Франкеса, 41, Силла, 46.
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Источник — Sport.ua
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