ВИДЕО [18+]. Болельщики Украины и Австрии дружно исполнили хит про Путина

21 июня пройдет матч 3-го тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии

  • 20.06.2021 23:59
  • 360 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО [18+]. Болельщики Украины и Австрии дружно исполнили хит про Путина
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня пройдет матч третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии. Ничья устроит команду Андрея Шевченка. 

Накануне игры украинские болельщики в Бухаресте традиционно исполнили хит про Президента РФ Владимира Путина. К пению даже подключились австрийские фанаты!

ВИДЕО [18+]. Болельщики Украины и Австрии дружно исполнили хит про Путина

 

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 21.06.2021 00:18
    0
    Все четко и по сути!
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 21.06.2021 00:18
    0
    Все четко и по сути!
    Ссылка
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