21 июня пройдет матч третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии. Ничья устроит команду Андрея Шевченка.
Накануне игры украинские болельщики в Бухаресте традиционно исполнили хит про Президента РФ Владимира Путина. К пению даже подключились австрийские фанаты!
ВИДЕО [18+]. Болельщики Украины и Австрии дружно исполнили хит про Путина
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Источник — Sport.ua
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