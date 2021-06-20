ЗИНЧЕНКО: «У Австрии надо выключить из игры Давида Алабу»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящей игре Евро-2020 против команды Австрии, которая пройдет 21 июня в Бухаресте:
«Я думаю, что в атаке и обороне нам есть куда стремиться и в чем прибавлять. Мы забиваем практически все что созидаем. Нужно еще больше создавать опасности у чужих ворот, добавить надежности в обороне.
Австрия – это очень сбалансированная команда. Практически все футболисты играют в Бундеслиге. Очень много хороших, топовых игроков. У них в каждой линии есть свой лидер. Стоит отметить Давида Алабу, который старается вести игру. Ему надо уделить особое внимание».
Источник — Футбол 1/2/3
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