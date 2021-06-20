ЗИНЧЕНКО: «У Австрии надо выключить из игры Давида Алабу»

Хавбек сборной Украины высказался о предстоящей игре Евро-2020

  • 20.06.2021 23:23
  • 1131 просмотр
  • 5 комментариев
ЗИНЧЕНКО: «У Австрии надо выключить из игры Давида Алабу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящей игре Евро-2020 против команды Австрии, которая пройдет 21 июня в Бухаресте:

«Я думаю, что в атаке и обороне нам есть куда стремиться и в чем прибавлять. Мы забиваем практически все что созидаем. Нужно еще больше создавать опасности у чужих ворот, добавить надежности в обороне.

Австрия – это очень сбалансированная команда. Практически все футболисты играют в Бундеслиге. Очень много хороших, топовых игроков. У них в каждой линии есть свой лидер. Стоит отметить Давида Алабу, который старается вести игру. Ему надо уделить особое внимание».

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 21.06.2021 00:23
    0
    Очень актуально . Особенно когда будут играть на ничью ;)
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 20.06.2021 23:51
    +2
    А у нашей сборной надо включить мозги у игроков на поле
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 20.06.2021 23:50
    0
    і зіна на лавку7а взагалі повернеться одиозний форвард арнаутовіч -а він класно вміє забивати .Як би він не став головною зіркой матчу
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 23:41
    0
    кто бы включил Зинченко
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 20.06.2021 23:36
    -2
    Бомбардир,ворота не перепутай.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 20.06.2021 23:51
    +2
    А у нашей сборной надо включить мозги у игроков на поле
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 21.06.2021 00:23
    0
    Очень актуально . Особенно когда будут играть на ничью ;)
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 20.06.2021 23:50
    0
    і зіна на лавку7а взагалі повернеться одиозний форвард арнаутовіч -а він класно вміє забивати .Як би він не став головною зіркой матчу
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 23:41
    0
    кто бы включил Зинченко
    Ссылка
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