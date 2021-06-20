Четыре испанских клуба Ла Лиги хотят видеть у себя голкипера Лунина

Четыре испанских клуба хотят видеть у себя вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.
Украинский голкипер заинтересовал клубы Ла Лиги: «Кадис», «Хетафе», «Эспаньол» и «Гранаду». Их представители проводят переговоры с агентами Лунина и обсуждают возможный переход.
Сам Андрей Лунин хочет остаться в «Реале» и ждать своего шанса, будучи резервным выбором после Тибо Куртуа. В прошлом сезоне Лунин провел только один матч за «Реал» в Кубке Испании.
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