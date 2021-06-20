Четыре испанских клуба Ла Лиги хотят видеть у себя голкипера Лунина

Украинский голкипер заинтересовал «Кадис», «Хетафе», «Эспаньол» и «Гранаду»

  • 20.06.2021 22:58
  • 1723 просмотра
  • 3 комментария
Четыре испанских клуба Ла Лиги хотят видеть у себя голкипера Лунина
© Getty Images/Global Images Ukraine

Четыре испанских клуба хотят видеть у себя вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

Украинский голкипер заинтересовал клубы Ла Лиги: «Кадис», «Хетафе», «Эспаньол» и «Гранаду». Их представители проводят переговоры с агентами Лунина и обсуждают возможный переход.

Сам Андрей Лунин хочет остаться в «Реале» и ждать своего шанса, будучи резервным выбором после Тибо Куртуа. В прошлом сезоне Лунин провел только один матч за «Реал» в Кубке Испании.

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(4 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
      andre_lui, 20.06.2021 23:59
    +1
    zzg77, 20.06.2021 23:27
    Если останется в Реале, то с карьерой может распрощаться!
    Сменился тренер. Не факт. Зидан практически без замен использовал Куртуа. Возможно в Анчелотти будет больше шансов.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 20.06.2021 23:28
    +4
    Еспаньол або Хетафе було б непогано.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.06.2021 23:27
    0
    Если останется в Реале, то с карьерой может распрощаться!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 20.06.2021 23:28
    +4
    Еспаньол або Хетафе було б непогано.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 23:59
    +1
    zzg77, 20.06.2021 23:27
    Если останется в Реале, то с карьерой может распрощаться!
    Сменился тренер. Не факт. Зидан практически без замен использовал Куртуа. Возможно в Анчелотти будет больше шансов.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.06.2021 23:27
    0
    Если останется в Реале, то с карьерой может распрощаться!
    Ссылка
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