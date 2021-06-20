Директор Металлиста: Рыбка, Маилтон и Банада уже подписали контракты

Исполнительный директор «Металлиста» Валерий Грига рассказал о первых новичках и о ближайших трансферных планах.

«Евгений Банада и Маилтон уже поставили подписи под контрактом с «Металлистом». Как и опытный голкипер Александр Рыбка, который сделал это ранее.

Что касается Андрея Цурикова, то у нас есть договоренность с руководством «Днепра-1» по его переходу. Планируем представить новичков 22 июня и сделать это на стадионе «Металлист». Очень надеюсь, что это событие произойдет с участием Александра Ярославского, которого клуб пригласил на презентацию новых игроков.

Пока мы подписываем свободных агентов или берем футболистов в аренду с правом выкупа. Вы знаете, что Евгений Красников заручился поддержкой Александра Ярославского, поэтому мы на 100% уверены, что «Металлист» сможет впоследствии выкупить их трансферы. Селекция в «Металлисте» не прекращается ни на минуту».

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