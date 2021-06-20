Металл вскоре объявит о подписании двух украинцев и бразильца

Цуриков и Банада близки к переходу в харьковский клуб

  • 20.06.2021 10:45
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  • 1 комментарий
Металл вскоре объявит о подписании двух украинцев и бразильца
© scdnipro1.com.ua

Клуб Первой лиги «Металл» вскоре должен объявить о подписании ряда игроков.

По информации Игоря Цыганыка, контракты уже подписали защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада. Кроме того, ранее уже сообщалось о подписании бразильского латераля Маилтона.

Цуриков минувший сезон провел в «Днепре-1», а Банада - в «Александрии».

Перед стартом сезона «Металл» должны переименовать в «Металлист».

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 20.06.2021 10:50
    -2
    Я запутался. Металл, Металлист 1925 или Металлист?
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