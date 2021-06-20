Металл вскоре объявит о подписании двух украинцев и бразильца

Клуб Первой лиги «Металл» вскоре должен объявить о подписании ряда игроков.

По информации Игоря Цыганыка, контракты уже подписали защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада. Кроме того, ранее уже сообщалось о подписании бразильского латераля Маилтона.

Цуриков минувший сезон провел в «Днепре-1», а Банада - в «Александрии».

Перед стартом сезона «Металл» должны переименовать в «Металлист».