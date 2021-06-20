Металл вскоре объявит о подписании двух украинцев и бразильца

Клуб Первой лиги «Металл» вскоре должен объявить о подписании ряда игроков.
По информации Игоря Цыганыка, контракты уже подписали защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада. Кроме того, ранее уже сообщалось о подписании бразильского латераля Маилтона.
Цуриков минувший сезон провел в «Днепре-1», а Банада - в «Александрии».
Перед стартом сезона «Металл» должны переименовать в «Металлист».
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Источник — Twitter
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