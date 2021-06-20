ВИДЕО. Турция отквитала один гол, но Шакири оформил за Швейцарию дубль

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Швейцарии и Турции.
Турция отквитала один гол – Ирфан Кахведжи отличился на 62-й минуте. Но Швейцария быстро ответила: Джердан Шакири сделал за Швейцарию дубль (3:1).
ГОЛ! 2:1. Ирфан Кахведжи, 62 мин.
ГОЛ! 3:1. Джердан Шакири, 68 мин.
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Источник — Sport.ua
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