ВИДЕО. Будущий соперник Украины? Италия забила Уэльсу и выигрывает группу A

На 39-й минуте Маттео Пессина открыл счет в матче 3-го тура на Евро-2020

  • 20.06.2021 20:00
  • 5747 просмотров
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Будущий соперник Украины? Италия забила Уэльсу и выигрывает группу A
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Италии и Уэльса.

На 39-й минуте Маттео Пессина открыл счет. Италия забила Уэльсу и близка к выигрышу группу A. Если Украина займет второе место в группе B, то именно с итальянцами сразится в 1/8 финала.

ГОЛ! 1:0. Маттео Пессина, 39 мин.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    0933333333
    online
      0933333333, 20.06.2021 21:28
    0
    .....или Франция, выбор ну его нах
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 20.06.2021 21:22
    +1
    Ещё наша команда никуда не вышла, подождите сутки)
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 20.06.2021 21:20
    0
    Шева порешает
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 20.06.2021 21:18
    0
    nika007, 20.06.2021 20:15
    Сложный соперник в 1/8 но на ничью с Австрией играть опасно, нужно громить делать им отрицательную разницу чтоб вылетали и с 6 очками выходить на Италию
    Мы на Италию выходим даже в случае ничьей.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 20.06.2021 21:12
    0
    сушите весла
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 20.06.2021 21:08
    +1
    А что наши уже Австрию обыграли?
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    iProJe
    online
      iProJe, 20.06.2021 20:38
    0
    я тоже могу прочитать итальях, поздравляю их с победой на евро 2020)
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 20.06.2021 20:35
    0
    там уже не прийдеться вьібирать...любая команда -не подарок...Шева итальях хоть читает...
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 20.06.2021 20:23
    +3
    Бл..ть, опять эта Италия
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 20.06.2021 20:15
    +1
    Сложный соперник в 1/8 но на ничью с Австрией играть опасно, нужно громить делать им отрицательную разницу чтоб вылетали и с 6 очками выходить на Италию
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 20.06.2021 20:23
    +3
    Бл..ть, опять эта Италия
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 20.06.2021 21:22
    +1
    Ещё наша команда никуда не вышла, подождите сутки)
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 20.06.2021 21:08
    +1
    А что наши уже Австрию обыграли?
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 20.06.2021 20:15
    +1
    Сложный соперник в 1/8 но на ничью с Австрией играть опасно, нужно громить делать им отрицательную разницу чтоб вылетали и с 6 очками выходить на Италию
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 20.06.2021 21:28
    0
    .....или Франция, выбор ну его нах
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 20.06.2021 21:20
    0
    Шева порешает
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 20.06.2021 21:18
    0
    nika007, 20.06.2021 20:15
    Сложный соперник в 1/8 но на ничью с Австрией играть опасно, нужно громить делать им отрицательную разницу чтоб вылетали и с 6 очками выходить на Италию
    Мы на Италию выходим даже в случае ничьей.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 20.06.2021 21:12
    0
    сушите весла
    Ссылка
    iProJe
    online
      iProJe, 20.06.2021 20:38
    0
    я тоже могу прочитать итальях, поздравляю их с победой на евро 2020)
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 20.06.2021 20:35
    0
    там уже не прийдеться вьібирать...любая команда -не подарок...Шева итальях хоть читает...
    Ссылка
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