ВИДЕО. Будущий соперник Украины? Италия забила Уэльсу и выигрывает группу A

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Италии и Уэльса.
На 39-й минуте Маттео Пессина открыл счет. Италия забила Уэльсу и близка к выигрышу группу A. Если Украина займет второе место в группе B, то именно с итальянцами сразится в 1/8 финала.
ГОЛ! 1:0. Маттео Пессина, 39 мин.
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Источник — Sport.ua
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