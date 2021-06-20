ВИДЕО. Шакири забил в девятку. Швейцария удвоила перевес над Турцией

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Швейцарии и Турции.
Швейцария удвоила перевес в счете над Турцией. Джердан Шакири забил на 26-й минуте.
ГОЛ! 2:0. Джердан Шакири, 26 мин.
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Источник — Sport.ua
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