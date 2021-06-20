Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером»

Экс-полузащитник голландского «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Евро-2020 сине-желтых с Австрией.

«Если сборные Украины и Австрии будут рассуждать, что их устроит ничья и настраиваться на такой результат, то и на поле лучше не выходить. Шевченко об этом тоже уже говорил, что подсознательно команды могут думать об этом. Но в этой ситуации главное не пропустить первыми, потому что психологически потом будет сложнее.

Я общался с австрийскими журналистами. Есть информация, что внутри коллектива в сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером, что может сыграть нам на руку. Для Украины это плюс. Алаба в сборной играет не на своей позиции, для Украины это тоже плюс. Пусть и в матче с Украиной играет там же, ведь в «Баварии» он играет на более опасной позиции для обороняющейся команды.

Не считаю Украину явным фаворитом этого матча. Примерно равные команды. Поэтому склонен считать, что игра будет упертая, без большого количества моментов и голов», – сказал Левченко.

Матч Украина – Австрия пройдет 21 июня в Бухаресте и начнется в 19:00.

Украина – Австрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020