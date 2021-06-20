Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером»

Специалист считает, что играть на ничью не стоит

  • 20.06.2021 19:35
  • 1291 просмотр
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «В сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-полузащитник голландского «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Евро-2020 сине-желтых с Австрией.

«Если сборные Украины и Австрии будут рассуждать, что их устроит ничья и настраиваться на такой результат, то и на поле лучше не выходить. Шевченко об этом тоже уже говорил, что подсознательно команды могут думать об этом. Но в этой ситуации главное не пропустить первыми, потому что психологически потом будет сложнее.

Я общался с австрийскими журналистами. Есть информация, что внутри коллектива в сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером, что может сыграть нам на руку. Для Украины это плюс. Алаба в сборной играет не на своей позиции, для Украины это тоже плюс. Пусть и в матче с Украиной играет там же, ведь в «Баварии» он играет на более опасной позиции для обороняющейся команды.

Не считаю Украину явным фаворитом этого матча. Примерно равные команды. Поэтому склонен считать, что игра будет упертая, без большого количества моментов и голов», – сказал Левченко.

Матч Украина – Австрия пройдет 21 июня в Бухаресте и начнется в 19:00.

Украина – Австрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.06.2021 20:09
    0
    Когда перед игрой начинают надеяться на то, что внутри команды соперников какие-то терки между игроками и тренерами и это как-то поможет выиграть, или сыграть в ничью - 100 процентово проиграют. Я смотрю на перепуганное лицо Андрюши, его безсвязную речь с орфографическими ошибками и меня начинают мучить смутные сомнения, в смысле позитивного результата...
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    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.06.2021 20:09
    0
    Когда перед игрой начинают надеяться на то, что внутри команды соперников какие-то терки между игроками и тренерами и это как-то поможет выиграть, или сыграть в ничью - 100 процентово проиграют. Я смотрю на перепуганное лицо Андрюши, его безсвязную речь с орфографическими ошибками и меня начинают мучить смутные сомнения, в смысле позитивного результата...
    .
    Ссылка
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