ВИДЕО. Швейцария забила быстрый гол. Турция под угрозой вылета

Харис Сеферович открыл счет в Баку уже на 6-й минуте матча

  • 20.06.2021 19:25
  • 2136 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Швейцария забила быстрый гол. Турция под угрозой вылета
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Швейцарии и Турции.

Харис Сеферович дальним ударом открыл счет в Баку уже на 6-й минуте матча. Швейцария забила быстрый гол, и Турция под угрозой вылета.

ГОЛ! 1:0. Харис Сеферович, 6 мин.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 19:42
    +2
    Да, турки проваливают Евро! Зато перед Евро всех рвали!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 20.06.2021 19:32
    +1
    хорошо положил
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 19:42
    +2
    Да, турки проваливают Евро! Зато перед Евро всех рвали!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 20.06.2021 19:32
    +1
    хорошо положил
    Ссылка
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