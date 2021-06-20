ВИДЕО. Швейцария забила быстрый гол. Турция под угрозой вылета

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 играют сборные Швейцарии и Турции.
Харис Сеферович дальним ударом открыл счет в Баку уже на 6-й минуте матча. Швейцария забила быстрый гол, и Турция под угрозой вылета.
ГОЛ! 1:0. Харис Сеферович, 6 мин.
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Источник — Sport.ua
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