Швейцария – Турция. Названы стартовые составы команд

Тренеры сделали свой выбор

  • 20.06.2021 18:06
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Швейцария – Турция. Названы стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Швейцарии и Турции. Поединок пройдет в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Видмер, Аканджи, Цубер, Фройлер, Джака, Родригес, Сеферович, Шакири, Эмболо.

Турция: Чакыр, Челик, Мюльдюр, Демирал, Сеюнджю, Туфан, Юндер, Чалханоглу, Кахветжи, Айхан, Йылмаз.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — УЕФА

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