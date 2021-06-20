Швейцария – Турция. Названы стартовые составы команд

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Швейцарии и Турции. Поединок пройдет в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Видмер, Аканджи, Цубер, Фройлер, Джака, Родригес, Сеферович, Шакири, Эмболо.
Турция: Чакыр, Челик, Мюльдюр, Демирал, Сеюнджю, Туфан, Юндер, Чалханоглу, Кахветжи, Айхан, Йылмаз.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник — УЕФА
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