Италия – Уэльс. Иммобиле остался в запасе. Известны стартовые составы

Матч начнется в 19:00 по Киеву

  • 20.06.2021 17:59
  • 633 просмотра
  • 4 комментария
Италия – Уэльс. Иммобиле остался в запасе. Известны стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Уэльса. Поединок пройдет в Риме и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

Италия: Доннарумма, Верратти, Жоржиньо, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Бонуччи, Бернардески, Бастони, Толои.

Уэльс: Уорд, Гантер, Н. Уильямс, Родон, Аллен, Рэмзи, Бейл, К. Робертс, Ампаду, Моррелл, Джеймс.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Шони
    online
      Шони, 20.06.2021 18:22
    0
    Ёкарный Бабай, 20.06.2021 18:20
    Хитрожопость наказуема. Дания со Швецией раскатали ничейку, отцепив Италию на Евро-2004, потом сразу же вылетели в 1/4. Манекен для шарфиков (Манчини так называли в Зените ) проводит плановую ротацию.
    100%
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.06.2021 18:20
    +1
    Шони, 20.06.2021 18:11
    Италии выгодней 2 место занять и попасть на Финов или кацапов не жели попадать на нас или Автрию хитрые макароники
    Хитрожопость наказуема. Дания со Швецией раскатали ничейку, отцепив Италию на Евро-2004, потом сразу же вылетели в 1/4. Манекен для шарфиков (Манчини так называли в Зените ) проводит плановую ротацию.
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 20.06.2021 18:11
    +2
    Италии выгодней 2 место занять и попасть на Финов или кацапов не жели попадать на нас или Автрию хитрые макароники
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 20.06.2021 18:06
    0
    В основі в Італії 6 нових футболісти в порівнянні з матчем проти Швейцарії: Толой Вератті, Бастоні, Белотті , К'єза, Пессіна. Склад Італіі має 2 рівноцінних!
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 20.06.2021 18:11
    +2
    Италии выгодней 2 место занять и попасть на Финов или кацапов не жели попадать на нас или Автрию хитрые макароники
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.06.2021 18:20
    +1
    Шони, 20.06.2021 18:11
    Италии выгодней 2 место занять и попасть на Финов или кацапов не жели попадать на нас или Автрию хитрые макароники
    Хитрожопость наказуема. Дания со Швецией раскатали ничейку, отцепив Италию на Евро-2004, потом сразу же вылетели в 1/4. Манекен для шарфиков (Манчини так называли в Зените ) проводит плановую ротацию.
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 20.06.2021 18:22
    0
    Ёкарный Бабай, 20.06.2021 18:20
    Хитрожопость наказуема. Дания со Швецией раскатали ничейку, отцепив Италию на Евро-2004, потом сразу же вылетели в 1/4. Манекен для шарфиков (Манчини так называли в Зените ) проводит плановую ротацию.
    100%
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 20.06.2021 18:06
    0
    В основі в Італії 6 нових футболісти в порівнянні з матчем проти Швейцарії: Толой Вератті, Бастоні, Белотті , К'єза, Пессіна. Склад Італіі має 2 рівноцінних!
    Ссылка
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