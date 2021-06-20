Италия – Уэльс. Иммобиле остался в запасе. Известны стартовые составы

20 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Уэльса. Поединок пройдет в Риме и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
Италия: Доннарумма, Верратти, Жоржиньо, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Бонуччи, Бернардески, Бастони, Толои.
Уэльс: Уорд, Гантер, Н. Уильямс, Родон, Аллен, Рэмзи, Бейл, К. Робертс, Ампаду, Моррелл, Джеймс.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник — УЕФА
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