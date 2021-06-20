Источник: Марлон прилетел в Киев для подписания контракта с Шахтером

Защитник «Сассуоло» Марлон прибыл в Киев, где в ближайшее время будут согласованы последние детали сделки и подписан контракт с донецким «Шахтером».

Также сообщается, что после этого 25-летний бразилец вместе с другими новичками «горняков» Педриньо и Лассиной Траоре отправится вместе с командой на сбор в Швейцарию.

Ранее была информация, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс бонусы.

Бразильский защитник в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах (24 поединка в Серии A и 1 игра в Кубке Италии). Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро. Контракт Марлона истекает летом 2023 года.