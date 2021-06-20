Источник: Марлон прилетел в Киев для подписания контракта с Шахтером

25-летний бразильский защитник близок к переходу в украинский клуб

  • 20.06.2021 17:39
  • 2170 просмотров
  • 8 комментариев
Источник: Марлон прилетел в Киев для подписания контракта с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Сассуоло» Марлон прибыл в Киев, где в ближайшее время будут согласованы последние детали сделки и подписан контракт с донецким «Шахтером».

Также сообщается, что после этого 25-летний бразилец вместе с другими новичками «горняков» Педриньо и Лассиной Траоре отправится вместе с командой на сбор в Швейцарию.

Ранее была информация, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс бонусы.

Бразильский защитник в прошлом сезоне провел 25 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах (24 поединка в Серии A и 1 игра в Кубке Италии). Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро. Контракт Марлона истекает летом 2023 года.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 20.06.2021 18:32
    0
    Итальянец в курсе, что в Украине существует лимит на легионеров?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.06.2021 18:24
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 20.06.2021 17:51
    Его давно пора отменить вообще. Или адаптировать как в Англии - в команде должно быть в заявке определенное количество воспитанников клуба, но тренер не обязан их ставить на поле - он сам решает кто из состава будет играть.
    Лимит на легионеров - это один из главных сдерживающих развитие клубов факторов украинского футбола.
    О каких сдерживающих факторах, если у нас только один клуб, в котором легионеров больше украинцев - это Шахтер, о сдерживающих Шахтер факторах? Представляю в какие бы без лимита во все тяжкие пустился рыжий.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 20.06.2021 18:24
    +2
    Ждем отмены лимита
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 20.06.2021 18:02
    -6
    zzg77, 20.06.2021 17:45
    Самое время ужесточить лимит УПЛ на легионеров!!!!
    там не коренного населения игроков уже больше, чем коренных
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    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 20.06.2021 18:01
    -5
    zzg77, 20.06.2021 17:45
    Самое время ужесточить лимит УПЛ на легионеров!!!!
    Посмотри на сборные Бельгии, Франции, Германии, я понимаю что это не клубный футбол, но чтобы быть конкурентоспособным нужно привлекать сильных игроков, а не дожидаться пока вырастут наши, когда то, может
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 20.06.2021 18:00
    +2
    Понятно завтра статья официально Марлон перешел в Шахтер ну теперь плюс одна статья завтра для спорт.юа
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 20.06.2021 17:51
    -4
    zzg77, 20.06.2021 17:45
    Самое время ужесточить лимит УПЛ на легионеров!!!!
    Его давно пора отменить вообще. Или адаптировать как в Англии - в команде должно быть в заявке определенное количество воспитанников клуба, но тренер не обязан их ставить на поле - он сам решает кто из состава будет играть.
    Лимит на легионеров - это один из главных сдерживающих развитие клубов факторов украинского футбола.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.06.2021 17:45
    -3
    Самое время ужесточить лимит УПЛ на легионеров!!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.06.2021 18:24
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 20.06.2021 17:51
    Его давно пора отменить вообще. Или адаптировать как в Англии - в команде должно быть в заявке определенное количество воспитанников клуба, но тренер не обязан их ставить на поле - он сам решает кто из состава будет играть.
    Лимит на легионеров - это один из главных сдерживающих развитие клубов факторов украинского футбола.
    О каких сдерживающих факторах, если у нас только один клуб, в котором легионеров больше украинцев - это Шахтер, о сдерживающих Шахтер факторах? Представляю в какие бы без лимита во все тяжкие пустился рыжий.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 20.06.2021 18:24
    +2
    Ждем отмены лимита
    Ссылка
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 20.06.2021 18:00
    +2
    Понятно завтра статья официально Марлон перешел в Шахтер ну теперь плюс одна статья завтра для спорт.юа
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 20.06.2021 18:32
    0
    Итальянец в курсе, что в Украине существует лимит на легионеров?
    Ссылка
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