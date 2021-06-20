Бирмингем. Людмила Киченок дошла до полуфинала в паре

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с японкой Макото Ниномией дошли до полуфинала травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме в парном разряде.

В матче за выход в финал Люда и Макото проиграли чешкам Марие Боузковой и Луции Градецкой.

Бирмингем. Полуфинал парного разряда

Людмила Киченок / Макото Ниномия – Мария Боузкова / Луция Градецка – 5:7, 3:6

На прошлой неделе Киченок и Ниномия выиграли турнир в Ноттингеме.