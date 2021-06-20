Manchester Evening News: «Зинченко привел веские доводы для Гвардиолы»

В Англии считают, что украинец продолжит оставаться основным игроком «Манчестер Сити»

  • 20.06.2021 16:43
  • 1032 просмотра
  • 0 комментариев
Manchester Evening News: «Зинченко привел веские доводы для Гвардиолы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известное манчестерское издание Manchester Evening News в разгар Евро-2020 полагает, что этим летом «Ман Сити» не будет искать нового левого защитника.

«Зинченко привел убедительные доводы в пользу того, чтобы стать первым выбором Гвардиолы на позиции левого защитника в новом сезоне. Плюс, там могут сыграть Ляпорт и Аке.

Менди находится в затруднительном положении – у него осталось два года по контракту, но окупить значительную часть его трансферной суммы в 52 миллиона фунтов стерлингов будет сложно Так что, скорее всего, «Манчестер Сити» будет продолжать работать без изменений в этой позиции, если только агент Менди не сможет сотворить какую-то магию», – написал журналист Стюарт Бреннан.

Читайте также: Источник: Зинченко будет основным в Манчестер Сити в следующем сезоне

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Manchester Evening News

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности