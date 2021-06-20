Manchester Evening News: «Зинченко привел веские доводы для Гвардиолы»

Известное манчестерское издание Manchester Evening News в разгар Евро-2020 полагает, что этим летом «Ман Сити» не будет искать нового левого защитника.

«Зинченко привел убедительные доводы в пользу того, чтобы стать первым выбором Гвардиолы на позиции левого защитника в новом сезоне. Плюс, там могут сыграть Ляпорт и Аке.

Менди находится в затруднительном положении – у него осталось два года по контракту, но окупить значительную часть его трансферной суммы в 52 миллиона фунтов стерлингов будет сложно Так что, скорее всего, «Манчестер Сити» будет продолжать работать без изменений в этой позиции, если только агент Менди не сможет сотворить какую-то магию», – написал журналист Стюарт Бреннан.

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