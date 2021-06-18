Источник: Зинченко будет основным в Манчестер Сити в следующем сезоне

Игрок сборной Украины Александр Зинченко начнет следующий сезон в качестве основного левого защитника «Манчестер Сити». Об этом сообщает ресурс City Xtra.
По информации источника, нынешним летом руководство «Манчестер Сити» не будет усиливать позицию левого защитника – в приоритете у клуба другие позиции.
В сезоне 2020/2021 Зинченко провел за «Манчестер Сити» 32 матча во всех турнирах и отличился 2 ассистами.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что тренерский штаб Михаила Фоменко получал деньги за игровое время Зинченко на Евро-2016.
Источник — Twitter
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Хоч я і не в захваті від гри Зінченка, але в Ман Сіті він виконує дуже чітко вказівки тренера.
Респект Пепу.
Хоч я і не в захваті від гри Зінченка, але в Ман Сіті він виконує дуже чітко вказівки тренера.
Респект Пепу.
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