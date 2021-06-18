Источник: Зинченко будет основным в Манчестер Сити в следующем сезоне

Клуб не будет искать усиление на позицию левого защитника

  • 18.06.2021 17:13
  • 2268 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Зинченко будет основным в Манчестер Сити в следующем сезоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко начнет следующий сезон в качестве основного левого защитника «Манчестер Сити». Об этом сообщает ресурс City Xtra.

По информации источника, нынешним летом руководство «Манчестер Сити» не будет усиливать позицию левого защитника – в приоритете у клуба другие позиции.

В сезоне 2020/2021 Зинченко провел за «Манчестер Сити» 32 матча во всех турнирах и отличился 2 ассистами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тренерский штаб Михаила Фоменко получал деньги за игровое время Зинченко на Евро-2016.

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Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.06.2021 17:31
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 18.06.2021 17:18
    Хто вже Гвардіоллі "башлянув"? Сеньків, а-у-у!!! Де інсайд!!!
    По тисячі за кожну ігрову хвилину. Тому чекаємо Зіну в кожному матчі по 95 хвилин. Гроші не пахнуть
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 18.06.2021 17:22
    +4
    Зіна має Гвардіолі пам'ятник своіми руками зробити.
    Хоч я і не в захваті від гри Зінченка, але в Ман Сіті він виконує дуже чітко вказівки тренера.
    Респект Пепу.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.06.2021 17:18
    +10
    Хто вже Гвардіоллі "башлянув"? Сеньків, а-у-у!!! Де інсайд!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.06.2021 17:18
    +10
    Хто вже Гвардіоллі "башлянув"? Сеньків, а-у-у!!! Де інсайд!!!
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 18.06.2021 17:22
    +4
    Зіна має Гвардіолі пам'ятник своіми руками зробити.
    Хоч я і не в захваті від гри Зінченка, але в Ман Сіті він виконує дуже чітко вказівки тренера.
    Респект Пепу.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 18.06.2021 17:31
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 18.06.2021 17:18
    Хто вже Гвардіоллі "башлянув"? Сеньків, а-у-у!!! Де інсайд!!!
    По тисячі за кожну ігрову хвилину. Тому чекаємо Зіну в кожному матчі по 95 хвилин. Гроші не пахнуть
    Ссылка
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