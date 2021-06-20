Владимир ШАРАН: «Не понимаю тех, кто недоволен сборной Украины»

Экс-тренер «Александрии» Владимир Шаран пока что доволен тем, как сборная Украины проводит групповой турнир Евро-2020. После двух туров команда имеет 3 очка.

— Я вообще не понимаю людей, которые сейчас чем-то недовольны. Какую вы еще хотите видеть сборную? Команда достойно сыграла с Нидерландами. Да, там был хороший шанс на ничью, но все специалисты понимали, что даже такое поражение добавит нам уверенности. Что и было заметно в первом тайме матча с Северной Македонией, когда наши ребята показали прекрасный футбол. Активный и атакующий. Забили два мяча, а могли еще парочку.

После перерыва они немного сбавили обороты, но бывают матчи, когда нужно сыграть на результат. Нам это было просто необходимо. Да и соперник ведь создал всего несколько полумоментов. Так что, считаю, все нормально. Тренерский штаб долго шел к такой игре, и сегодня нам не стыдно за сборную Украины. Определенные шероховатости были, но с этим тренеры разберутся.

— Впереди решающий матч с Австрией. На ничью, которая нас устроит, играть нельзя?

— Ни в коем случае. Я уверен, что об этом никто не думает. На мой взгляд, нас ждет противостояние двух равных команд. Фаворита нет. Думаю, будет непростая игра. У австрийцев выйдет Марко Арнаутович, которого не хватало в матче с Нидерландами. Они наверняка снова будут активно прессинговать. Но сборная Украины к такому футболу готова. Я думаю, что наши тренеры не станут ничего менять и надеюсь на положительный результат.

— Коль уж о ничьей думать не стоит, то о каких-то раскладах в плей-офф — тем более. Правильно?

— Да это вообще — пустые разговоры. В нашей ситуации — точно. Может, какие-то опытные команды, фавориты, планирующие побеждать на Евро, как-то и выбирают себе соперника, сетку, но нам об этом думать не стоит. Нужно выходить и играть на победу. Но для этого необходимы надежные действия в обороне и хорошая реализация голевых моментов, которых мы достаточно создаем. Я верю в команду Андрея Шевченко.