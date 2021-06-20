Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «С Испанией наш план сработал»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о ничьей со сборной Испании (1:1) во втором туре Евро-2020.

«Мы играли хорошо. Допустили несколько ошибок как в обороне, так и в нападении, но выглядели гораздо лучше, чем в матче со Словакией. Почему? Я думаю, что в первой игре мы хотели играть в красивый футбол и много атаковать.

Мы сосредоточились на этом, позабыв о других аспектах игры. Мы знали, что в игре с Испанией нам придется много обороняться, и у нас это неплохо получилось. Наш план сработал», - сказал Левандовски.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски открыл голевой счет на третьем для себя Евро.