ФОТО. Криштиану РОНАЛДУ: «Верьте так же, как и мы»

Сборная Португалии уступила Германии (2:4) во втором туре группового этапа Евро-2020.
Лидер команды Криштиану Роналду, который стал автором забитого мяча, а также лучшего момента дня, высказался о поражении.
«Верьте так же, как и мы», - написал Роналду.
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Источник — Sport.ua
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