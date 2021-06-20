Матч Украина – Австрия обслужит Джюнейт Чакыр

Турецкий арбитр является одним из лучших

  • 20.06.2021 08:55
  • 714 просмотров
  • 1 комментарий
Матч Украина – Австрия обслужит Джюнейт Чакыр
© Getty Images/Global Images Ukraine

На матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Украина - Австрия назначена бригада арбитров во главе с турецким специалистом Джюнейтом Чакыром. 

Ассистенты рефери также из Турции - Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый рефери - Дэниел Зиберт (Германия), арбитр VAR Массимилиано Иррати (Италия).

Матч состоится 21 июня, начало в 19:00.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Mr.Value
      Mr.Value, 20.06.2021 09:00
    +2
    Это хорошо! Мы с Турцией сейчас дружим, а турки до сих пор не могут забыть и простить австриякам поражение под Веной в 1529 году, которое остановило продвижение турков в Европу
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 20.06.2021 09:00
    +2
    Это хорошо! Мы с Турцией сейчас дружим, а турки до сих пор не могут забыть и простить австриякам поражение под Веной в 1529 году, которое остановило продвижение турков в Европу
    Ссылка
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