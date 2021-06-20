Матч Украина – Австрия обслужит Джюнейт Чакыр

На матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Украина - Австрия назначена бригада арбитров во главе с турецким специалистом Джюнейтом Чакыром.
Ассистенты рефери также из Турции - Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый рефери - Дэниел Зиберт (Германия), арбитр VAR Массимилиано Иррати (Италия).
Матч состоится 21 июня, начало в 19:00.
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Источник — УЕФА
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