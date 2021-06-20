Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни Украина, ни Австрия не будут играть на ничью»

Наставник «сине-желтых» в прямом включении в программе «Великий футбол» рассказал о том, как команда провела последние дни, поделился мнением о сборной Австрии, рассказал о ситуации с травмированными и заверил, что команда не будет играть на ничью с Австрией.

– Все в порядке. Провели хорошую тренировку, травм нет. Ребята находятся в хорошем настроении. Будем готовиться на игру, - взял слово Шевченко

– Вчера (в пятницу, - Прим. Sport.ua) у сборной Украины был выходной. Как игроки его провели?

– Не было тренировки. Но утром практически все ребята пришли в зал. Позанимались, потом был отдых и восстановление – сауна, бассейн, массажи. Мы сделали теорию вчера. Был полноценный день. Единственное, не было тренировки.

– Как считаете, успевает команда восстановиться морально и физически к матчу с Австрией?

– В принципе, да. Мы прекрасно понимаем, какой насыщенный турнир и сколько матчей. Например, сегодняшние матчи принесли много сюрпризов. Я смотрел матч французов, очень много было остановок. Погода играет свое: немного жарче, футболисты тратят много энергии. У нас такой же был матч против Северной Македонии. Было потрачено много энергии, поэтому очень важно восстановиться. Надеюсь, что за эти дни футболисты восстановятся. Психологически команда находится в очень хорошем состоянии. Нужно найти в себе энергию и готовиться на игру.

– В Будапеште во время матча Венгрия - Франция был 31 градус. Какую погоду прогнозируют в Бухаресте?

– Сейчас здесь дожди, погода постоянно меняется. Надеюсь, что поле будет в хорошем состоянии. Пока прогноз я не смотрел на понедельник. Завтра по прогнозу еще дожди. Но в целом здесь комфортно, жаловаться нет на что.

– Какие слабые места сборной Австрии?

– Думаю, у любой команды, если поискать, можно найти слабые места. Австрия – хорошо сбалансированная команда, у которой хорошая физика. Команда борется, играет до конца, прессингует постоянно. Считаю, лучший их момент в игре, когда они прессингуют и забирают мяч в середине поля и сразу же идут в атаку. Поэтому нам внимательно играть, убрать потери мяча в средине поля. Думаю, чем острее мы будем играть, тем сложнее будет австрийцам обороняться.

– После дисквалификации вернется Арнаутович. На сколько, на ваш взгляд, сборная Австрии зависима от этого игрока?

– Думаю, у этой команды есть более важные игроки. Арнаутович – это ветеран, он давно выступает за сборную, имеет хороший список забитых мячей. С ним нужно быть аккуратными. Но есть еще несколько игроков, которые заслуживают внимания.

– Алаба в сборной Австрии играет то в центре обороны, то слева или свободного художника. На какой позиции лучше, чтобы он оказался в матче с Украиной?

– Мы не можем выбирать, где нам лучше, а где – нет. Мы должны понимать, изменят они систему игры или нет. Последних два матча они играли в пять защитников, но конструкцию атак они строят в три защитника. В этой ситуации Алаба играет центрального защитника, который постоянно на мяче, с хорошей передачей и включением. На него нужно будет обратить внимание. Но мы можем только планировать. У Австрии есть возможность поменять манеру игры, как это делает любая команда. Будем готовиться и к одному сценарию, и к другому.

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– Какая ситуации с травмированными?

– У Зубкова такая же ситуация, что и была. У Попова есть небольшая проблема, но, думаю, он уже завтра (в воскресенье, - Прим. Sport.ua) попадет в общую группу. Что касается Зубкова, то он восстанавливается. Мы не можем форсировать его темп. С ним работает очень хороший физиотерапевт. Будем ждать нашей игры, а потом уже будем смотреть.

–То есть на Зубкова с Австрией рассчитывать нельзя?

– Нет.

– Малиновский слева на фланге – это одноразовая акция или один из вариантов, который может быть использован в понедельник?

– Однозначно, один из вариантов. Мы думаем над этим.

– Давит ли факт, что достаточно с Австрией сыграть вничью, чтобы оказаться в плей-офф?

– Не думаю, что этот фактор будет мешать. Мы знаем, что будет очень напряженная и тяжелая игра. Ни одна, ни вторая команда не будет играть на ничью. Мы это прекрасно понимаем. Каждый из нас будет играть свои шансы.

– Украинские болельщики здорово поддержали команду в игре Северной Македонией. Ждете их в Бухаресте на игре с Австрией?

– Конечно, ждем. Еще раз большое спасибо за такую прекрасную поддержку. Надеемся, что в понедельник вы приедете и поддержите команду.

Поединок третьего тура Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в Бухаресте. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.