17-летний поляк стал самым молодым игроком Евро в истории

Игрок сборной Польши Камил Козловски стал самым молодым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы.
Выйдя на замену в матче с Испанией в 17 лет 246 дней он превзошел достижение Джуда Беллингема, который установил рекорд на этом Евро.
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Источник — Opta
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