ВИДЕО. Пас не глядя от Роналду – момент дня на Евро-2020

Сборная Португалии уступила Германии (2:4) во втором туре группового этапа Евро-2020.
Несмотря на поражение, в этом игре форвард Португалии Криштиану Роналду провел неплохой матч.
Яркая передача Роналду не глядя и в одно касание признана лучшим моментом дня на чемпионате Европы.
🤤 The flick, the no-look backheel pass...— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
Ronaldo dazzling 🥰@HisenseSports | #EUROSkills | #EURO2020 pic.twitter.com/vLsMIt7XUh
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Источник — Sport.ua
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