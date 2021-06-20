ВИДЕО. Новичок Шахтера Траоре провел первую тренировку в донецком клубе

19 июня донецкий «Шахтер» под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби провел тренировку, которая длилась 90 минут.
Новичок «Шахтера» Лассина Траоре провел свою первую тренировку в составе донецкого клуба. Порядка 20 минут он поработал в общей группе, после чего занимался индивидуально.
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Источник — YouTube
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