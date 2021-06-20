Зубков не сыграет с Австрией, Попов вернется в общую группу

Накануне поединка третьего тура у сборной Украины одна кадровая потеря

  • 20.06.2021 01:18
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Зубков не сыграет с Австрией, Попов вернется в общую группу
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном поединке группового турнира Евро-2020 против сборной Австрии Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на Александра Зубкова. Полузащитник, получивший травму в дебюте матча с Нидерландами, продолжает восстановление под присмотром физиотерапевта. По словам Шевченко, Зубков точно не поможет команде в ближайшем матче.

С воскресенья в общую группу вернется Денис Попов, которого беспокоило небольшое повреждение. В поединке с Северной Ирландией Попов не попал в заявку на игру.

Поединок третьего тура Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в Бухаресте. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

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