Зубков не сыграет с Австрией, Попов вернется в общую группу

В заключительном поединке группового турнира Евро-2020 против сборной Австрии Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на Александра Зубкова. Полузащитник, получивший травму в дебюте матча с Нидерландами, продолжает восстановление под присмотром физиотерапевта. По словам Шевченко, Зубков точно не поможет команде в ближайшем матче.

С воскресенья в общую группу вернется Денис Попов, которого беспокоило небольшое повреждение. В поединке с Северной Ирландией Попов не попал в заявку на игру.

Поединок третьего тура Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в Бухаресте. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.

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