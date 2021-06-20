Криштиану Роналду установил очередной рекорд

Капитан португальцев сделал голевую передачу на четвертом Евро

  • 20.06.2021 00:12
  • 383 просмотра
  • 1 комментарий
Криштиану Роналду установил очередной рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду, который выступил ассистентом во втором мяче сборной Португалии в матче с Германией (2:4), стал первым игроком в истории, сделавшим голевые передачи на четырех Евро. Всего же на счету капитана португальцев теперь 7 результативных пасов. И от рекорда финальных турниров ЧЕ, принадлежащего чеху Карелу Поборски, Роналду отделяет всего один «ассист».

Лучшие ассистенты финальных турниров чемпионатов Европы

 

Игрок

Сборная

ГП

ЧЕ

1.

Карел ПОБОРСКИ

Чехия

8

1996-2004

2.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

7

2004-2020

3.

Луиш ФИГУ

Португалия

5

1996-2004

 

Дэвид БЕКХЭМ

Англия

5

2000-2004

 

Арьен РОББЕН

Нидерланды

5

2004-2012

 

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

5

2004-2016

 

Сеск ФАБРЕГАС

Испания

5

2008-2016

 

Эден АЗАР

Бельгия

5

2016-2020

Игроки, сделавшие голевые передачи в трех и более финальных турнирах ЧЕ

Т

Игрок

Сборная

ЧЕ

4

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004, 2008, 2016, 2020

3

Юрген КЛИНСМАНН

ФРГ/Германия

1988, 1992, 1996

3

Луиш ФИГУ

Португалия

1996, 2000, 2004

3

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2004, 2008, 2012

3

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

Португалия

2008, 2012, 2016

3

НАНИ

Португалия

2008, 2012, 2016

3

Сеск ФАБРЕГАС

Испания

2008, 2012, 2016
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 20.06.2021 00:22
    +2
    Реально робот!!!
    Приятно жить в эру постоянно бьющихся рекордов, от двух инопланетян!
    Но Рон реально робот, которого время обошло мимо!)
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 20.06.2021 00:22
    +2
    Реально робот!!!
    Приятно жить в эру постоянно бьющихся рекордов, от двух инопланетян!
    Но Рон реально робот, которого время обошло мимо!)
    Ссылка
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