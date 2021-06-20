Криштиану Роналду установил очередной рекорд

Криштиану Роналду, который выступил ассистентом во втором мяче сборной Португалии в матче с Германией (2:4), стал первым игроком в истории, сделавшим голевые передачи на четырех Евро. Всего же на счету капитана португальцев теперь 7 результативных пасов. И от рекорда финальных турниров ЧЕ, принадлежащего чеху Карелу Поборски, Роналду отделяет всего один «ассист».
Лучшие ассистенты финальных турниров чемпионатов Европы
|
|
Игрок
|
Сборная
|
ГП
|
ЧЕ
|
1.
|
Карел ПОБОРСКИ
|
Чехия
|
8
|
1996-2004
|
2.
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
7
|
2004-2020
|
3.
|
Луиш ФИГУ
|
Португалия
|
5
|
1996-2004
|
|
Дэвид БЕКХЭМ
|
Англия
|
5
|
2000-2004
|
|
Арьен РОББЕН
|
Нидерланды
|
5
|
2004-2012
|
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
5
|
2004-2016
|
|
Сеск ФАБРЕГАС
|
Испания
|
5
|
2008-2016
|
|
Эден АЗАР
|
Бельгия
|
5
|
2016-2020
Игроки, сделавшие голевые передачи в трех и более финальных турнирах ЧЕ
|
Т
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
4
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004, 2008, 2016, 2020
|
3
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
ФРГ/Германия
|
1988, 1992, 1996
|
3
|
Луиш ФИГУ
|
Португалия
|
1996, 2000, 2004
|
3
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2004, 2008, 2012
|
3
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
Португалия
|
2008, 2012, 2016
|
3
|
НАНИ
|
Португалия
|
2008, 2012, 2016
|
3
|
Сеск ФАБРЕГАС
|
Испания
|
2008, 2012, 2016
Источник — Sport.ua
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Но Рон реально робот, которого время обошло мимо!)
Приятно жить в эру постоянно бьющихся рекордов, от двух инопланетян!
Но Рон реально робот, которого время обошло мимо!)
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