Криштиану Роналду установил очередной рекорд

Криштиану Роналду, который выступил ассистентом во втором мяче сборной Португалии в матче с Германией (2:4), стал первым игроком в истории, сделавшим голевые передачи на четырех Евро. Всего же на счету капитана португальцев теперь 7 результативных пасов. И от рекорда финальных турниров ЧЕ, принадлежащего чеху Карелу Поборски, Роналду отделяет всего один «ассист».

Лучшие ассистенты финальных турниров чемпионатов Европы

Игрок Сборная ГП ЧЕ 1. Карел ПОБОРСКИ Чехия 8 1996-2004 2. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 7 2004-2020 3. Луиш ФИГУ Португалия 5 1996-2004 Дэвид БЕКХЭМ Англия 5 2000-2004 Арьен РОББЕН Нидерланды 5 2004-2012 Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия 5 2004-2016 Сеск ФАБРЕГАС Испания 5 2008-2016 Эден АЗАР Бельгия 5 2016-2020

Игроки, сделавшие голевые передачи в трех и более финальных турнирах ЧЕ