Свитолина узнала соперницу на старте турнира в Англии

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила второй номер посева на травяном турнире WTA 500 в британском Истборне.
В первом круге Свитолина, занимающая шестую строчку в мировом рейтинге, встретится с испанкой Паулой Бадосой (№33).
Для украинки это будет четвёртое выступление на турнире в Истборне: в 2013 году она проиграла на старте квалификации, а в 2015 и 2019 годах уступала во втором круге - своих первых матчах в основной сетке.
Марта Костюк ранее пробилась в финал квалификации этого турнира.
Источник — Большой теннис Украины
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