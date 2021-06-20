Свитолина узнала соперницу на старте турнира в Англии

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила второй номер посева на травяном турнире WTA 500 в британском Истборне.

В первом круге Свитолина, занимающая шестую строчку в мировом рейтинге, встретится с испанкой Паулой Бадосой (№33).

Для украинки это будет четвёртое выступление на турнире в Истборне: в 2013 году она проиграла на старте квалификации, а в 2015 и 2019 годах уступала во втором круге - своих первых матчах в основной сетке.

Марта Костюк ранее пробилась в финал квалификации этого турнира.