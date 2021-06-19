Истборн. Костюк стартовала с победы в квалификации

Сегодня Марта Костюк успешно стартовала в квалификации травяного турнира WTA в Истборне. Украинка в двух сетах обыграла британку Саманту Маррей. Матч продолжался 1 час и 17 минут.
Квалификация. 1-й раунд
Саманта Маррей (Великобритания) – Марта Костюк (Украина, 9) – 5:7, 3:6
В финале квалификации Костюк сыграет с первым номером посева, китаянкой Чжан Шуай.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.