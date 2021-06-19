Истборн. Костюк стартовала с победы в квалификации

Украинка обыграла Саманту Маррей

  • 19.06.2021 17:33
  • 848 просмотров
  • 2 комментария
Истборн. Костюк стартовала с победы в квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк успешно стартовала в квалификации травяного турнира WTA в Истборне. Украинка в двух сетах обыграла британку Саманту Маррей. Матч продолжался 1 час и 17 минут.

Квалификация. 1-й раунд

Саманта Маррей (Великобритания) – Марта Костюк (Украина, 9) – 5:7, 3:6

В финале квалификации Костюк сыграет с первым номером посева, китаянкой Чжан Шуай.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 19.06.2021 18:12
    +3
    Навряд чи Марта, яка тільки вчиться грати на траві, могла б легко виграти у британки, яка хоч би як низько не була в рейтингу, на тій траві виросла. От завтра, виходячи з того, як легко китаянка розправилася з Герцог, може бути зовсім непереливки. Ну нехай вчиться.
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    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 19.06.2021 17:57
    -4
    Не выйдет Костюк в основу ,все понятно по первой игре.
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    Sashamar
    online
      Sashamar, 19.06.2021 18:12
    +3
    Навряд чи Марта, яка тільки вчиться грати на траві, могла б легко виграти у британки, яка хоч би як низько не була в рейтингу, на тій траві виросла. От завтра, виходячи з того, як легко китаянка розправилася з Герцог, може бути зовсім непереливки. Ну нехай вчиться.
    Ссылка
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