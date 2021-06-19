Костюк сыграет в квалификации турнира WTA в британском Истборне

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 65) выступит на турнире WTA 500 в британском Истборне, который пройдет с 21 по 27 июня на травяном покрытии.

Костюк начнет игру в квалификации, где в первом раунде сыграет с местной теннисисткой Самантой Маррей (WTA 225), которой была предоставлена wild card.

В основную сетку турнира в Истборне заявилась первая ракетка Украины Элина Свитолина.