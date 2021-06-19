ФОТО. Новичок Шахтера приступил к работе. Траоре провел первую тренировку

19 июня «Шахтер» под руководством наставника Роберто Де Дзерби провел тренировку, которая длилась 90 минут.

Новичок «Шахтера» Лассина Траоре уже познакомился с партнерами по команде и провел свою первую тренировку. Порядка 20 минут он поработал в общей группе, после чего занимался индивидуально.

В таком же режиме «оранжево-черные» будут готовиться в ближайшие два дня, а во вторник, 22 июня, отправятся на сбор в Австрию.