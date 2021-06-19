ФОТО. Новичок Шахтера приступил к работе. Траоре провел первую тренировку

Лассина Траоре работает с командой

  • 19.06.2021 23:11
  • 1711 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Новичок Шахтера приступил к работе. Траоре провел первую тренировку
© shakhtar.com

19 июня «Шахтер» под руководством наставника Роберто Де Дзерби провел тренировку, которая длилась 90 минут.

Новичок «Шахтера» Лассина Траоре уже познакомился с партнерами по команде и провел свою первую тренировку. Порядка 20 минут он поработал в общей группе, после чего занимался индивидуально.

В таком же режиме «оранжево-черные» будут готовиться в ближайшие два дня, а во вторник, 22 июня, отправятся на сбор в Австрию.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.06.2021 00:19
    0
    joe-777, 20.06.2021 00:17
    На 20 кг жирнее Лукаку этот негр.
    Лукаку только похудел на 16 кг, раньше он весил больше 100. А этот сколько?
    Ссылка
    joe-777
    online
      joe-777, 20.06.2021 00:17
    0
    Face Control, 20.06.2021 00:03
    Лукаку 2.0.
    На 20 кг жирнее Лукаку этот негр.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 20.06.2021 00:14
    -2
    Face Control, 20.06.2021 00:03
    Лукаку 2.0.
    По манере на мбокани похож
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 20.06.2021 00:03
    -2
    Лукаку 2.0.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 19.06.2021 23:30
    -4
    И ничего не провел. Траоре в данный момент сидит на лавке запасных сборной Испании в матче с Польшей.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.06.2021 00:19
    0
    joe-777, 20.06.2021 00:17
    На 20 кг жирнее Лукаку этот негр.
    Лукаку только похудел на 16 кг, раньше он весил больше 100. А этот сколько?
    Ссылка
    joe-777
    online
      joe-777, 20.06.2021 00:17
    0
    Face Control, 20.06.2021 00:03
    Лукаку 2.0.
    На 20 кг жирнее Лукаку этот негр.
    Ссылка
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