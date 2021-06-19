В понедельник, 21 июня в Амстердаме пройдет матч третьего тура Евро-2020 в группе С между Северной Македонией и Нидерландами. Начало – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1» и с помощью сервиса Oll.tv.

Северная Македония – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

После двух туров Нидерланды лидируют в группе С с 6 очками. Северная Македония четвертая без набранных баллов.