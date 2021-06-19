ВИДЕО. Второй автогол подряд! Германия вышла вперед в матче с Португалией

На 39-й минуте сборная Германии вышла вперед в матче второго тура Евро-2020 против Португалии – 2:1. В свои ворота отправил защитник португальцев Рафаэл Геррейру:
Четырьмя минутами ранее в свои ворота забил еще один защитник сборной Португалии – Рубен Диаш.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.