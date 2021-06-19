ВИДЕО. Второй автогол подряд! Германия вышла вперед в матче с Португалией

На этот раз в свои ворота забил Рафаэл Геррейру

  • 19.06.2021 20:08
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ВИДЕО. Второй автогол подряд! Германия вышла вперед в матче с Португалией
© Getty Images/Global Images Ukraine

На 39-й минуте сборная Германии вышла вперед в матче второго тура Евро-2020 против Португалии – 2:1. В свои ворота отправил защитник португальцев Рафаэл Геррейру:

Четырьмя минутами ранее в свои ворота забил еще один защитник сборной Португалии – Рубен Диаш.

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Источник — Sport.ua

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