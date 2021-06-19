Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Когда я уходил, у Металлиста долгов не было»

Бизнесмен – о возрождении «Металлиста»

  • 19.06.2021 18:27
  • 1769 просмотров
  • 3 комментария
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Когда я уходил, у Металлиста долгов не было»
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Экс-президент «Металлиста» Александр Ярославский считает, что предыдущий опыт поможет ему при возрождении харьковского клуба:

«Нам сейчас будет легче. Потому что у нас был огромный опыт 2005-2012 годов. Как только все услышали, что бренд вернулся, что «Металлист» будет играть, у нас очереди стали. Потому что все знают: там, где «Металлист» — там порядок. Где «Металлист» — платится всё в срок.

Вы же никогда не слышали во времена того «Металлиста», что были задолженности по зарплатам или задолженности кому-то. Я, уходя, рассчитался абсолютно со всеми. Последний миллион долларов заплатил Папе Гуйе, я должен был ему подъемные за новый контракт.

То есть я, когда уходил, ни одной гривны, ни одного доллара долгов не было. Поэтому поверьте, для нас здесь нового ничего нет. Всё возвращается старое, но только во 100 раз лучшей форме».

Ранее Ярославский рассказал, каким будет бюджет возрожденного «Металлиста».

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Источник — ФК Металлист

(10 голосов)

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Комментарии
    rus
      rus, 19.06.2021 19:32
    0
    😀😀😀😀😀😀😀
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    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 19.06.2021 18:53
    -2
    Клейтона Хавьера вернуть, пусть кэп выведет Металл в вышку, думаю первую лигу он ещё потянет
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    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 19.06.2021 18:32
    -3
    Ну что, тут тоже истерика в комментах будет?
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    rus
    online
      rus, 19.06.2021 19:32
    0
    😀😀😀😀😀😀😀
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