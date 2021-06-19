Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Когда я уходил, у Металлиста долгов не было»

Экс-президент «Металлиста» Александр Ярославский считает, что предыдущий опыт поможет ему при возрождении харьковского клуба:

«Нам сейчас будет легче. Потому что у нас был огромный опыт 2005-2012 годов. Как только все услышали, что бренд вернулся, что «Металлист» будет играть, у нас очереди стали. Потому что все знают: там, где «Металлист» — там порядок. Где «Металлист» — платится всё в срок.

Вы же никогда не слышали во времена того «Металлиста», что были задолженности по зарплатам или задолженности кому-то. Я, уходя, рассчитался абсолютно со всеми. Последний миллион долларов заплатил Папе Гуйе, я должен был ему подъемные за новый контракт.

То есть я, когда уходил, ни одной гривны, ни одного доллара долгов не было. Поэтому поверьте, для нас здесь нового ничего нет. Всё возвращается старое, но только во 100 раз лучшей форме».

Ранее Ярославский рассказал, каким будет бюджет возрожденного «Металлиста».