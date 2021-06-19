ЯРОСЛАВСКИЙ: «Бюджет Металлиста – не 5 млн долларов, а гораздо больше»

Бизнесмен – о планах возрожденного «Металлиста»

  • 19.06.2021 17:21
  • 2635 просмотров
  • 6 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Бюджет Металлиста – не 5 млн долларов, а гораздо больше»
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Александр Ярославский рассказал о работе возрожденного «Металлиста» на трансферном рынке и назвал бюджет клуба:

— У «Металлиста» всегда были квалифицированные игроки. Трансферный вектор клуба будет меняться?
— Я уже говорил, что если мы занимаемся баскетболом, то нам надо покупать игроков из Америки, а если футболом — то нужно делать приобретения в Южной Америке. Конечно, это Бразилия и Аргентина, если говорить о легионерах. Но основной упор мы делаем на академию. Мы с Игорем Александровичем взялись за этот проект и договорились, что наши дети должны оставаться в Харькове, приносить удовольствие харьковчанам. Потому что в свое время, когда я построил академию — она дала первые плоды, то есть хороших футболистов. Все эти футболисты оказались в «Шахтере» и «Динамо». Это Судаков, Мудрык и так далее... Поэтому основной упор мы делаем на своих, харьковских детей, для которых мы создадим идеальные условия. Мы хотим всю инфраструктуру вернуть в то состояние, в котором она была в 2012 году, и даже лучше. С учетом новых технологий мы надеемся что-то улучшить.

— Какой бюджет вы запланировали на восстановление «Металлиста»?
— Касательно бюджета. Если мы говорим о еврокубках, то 2-3 и даже 4 миллионами долларов тут не отделаешься. Этих средств хватит, чтобы болтаться где-то в нижней части турнирной таблицы. Но это не наш путь, не наши цели и задачи. Раз мы поставили задачу играть в еврокубках, то бюджет — это точно не 5 млн долларов, а гораздо больше. Пока говорить нет смысла, потому что я словами только нагоню цену футболистам. Когда они услышат, какой бюджет, у Красникова возникнут вопросы.

— Еще один спортивный спортивный вопрос. Команда. Когда можно ждать представление новичков, вопрос с формой. Есть уже подробности, которые вы можете озвучить?
— Новички едут. Я думаю, в течение 10 дней мы начнем представлять. Там серьезная добавка идет к составу. Там и латиноамериканцы, и украинцы. Обязательно мы всех представим. Форма: мы хотим, чтобы это была специальная линия «Металлиста». Это не быстро делается, поэтому начнем мы пока в Joma. А там будем смотреть — или Adidas это будет, или Nike. Будет специальная линия, как была у «Металлиста». Их нужно отшивать по 5 тысяч экземпляров, там меньше нельзя. То есть всех: и курток, и костюмов, и форм всех игровых. Должно быть заказано не менее 5 тысяч каждого экземпляра — это с нашим дизайном и в наших цветах. Это будет специализированная линия «Металлиста», нашего любимого.

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Источник — ФК Металлист

(17 голосов)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 19.06.2021 17:57
    0
    Мабуть не адідас,мабуть найк. Фото це як підказка( на Ярику)
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.06.2021 17:50
    0
    Сейчас закончится матч Франция-Венгрия и киевские болельщики начнут активно минусовать.
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 19.06.2021 17:39
    +1
    Ярославский молодец! Кто бы что не говорил!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 19.06.2021 17:33
    -2
    Бюджет значительно больше 10 млн. гривен!
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 19.06.2021 17:29
    +1
    Где плакальщики про 300 лимонов?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.06.2021 17:25
    +2
    Молодцы,с таким хорошим бюджетом Металлист выиграет первую лигу очень легко
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.06.2021 17:25
    +2
    Молодцы,с таким хорошим бюджетом Металлист выиграет первую лигу очень легко
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 19.06.2021 17:39
    +1
    Ярославский молодец! Кто бы что не говорил!
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 19.06.2021 17:29
    +1
    Где плакальщики про 300 лимонов?
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 19.06.2021 17:57
    0
    Мабуть не адідас,мабуть найк. Фото це як підказка( на Ярику)
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.06.2021 17:50
    0
    Сейчас закончится матч Франция-Венгрия и киевские болельщики начнут активно минусовать.
    Ссылка
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