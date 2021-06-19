Хавбек сборной Австрии может пропустить матч с Украиной

Полузащитник сборной Австрии Валентино Лацаро может пропустить матч третьего тура Евро-2020 против Украины (21 июня).
Он повредил мышцы бедра правой ноги в предыдущем матче с Нидерландами (поражение 0:2). Лацаро остается в расположении сборной Австрии в Зеефельде, но его дальнейшее участие в Евро-2020 под вопросом.
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