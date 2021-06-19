ФОТО. Капитану сборной Венгрии стало плохо во время матча с Францией

Капитан сборной Венгрии Адам Солои был заменен на 27-й минуте матча второго тура Евро-2020 против Франции.
Форварду стало плохо во время матча, он упал на газон и не смог продолжить игру. Солои покинул поле в сопровождении врачей, но на своих ногах.
Скорее всего, у него случился тепловой удар. Вместо Солои на поле вышел Неманья Николич.
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Источник — Sport.ua
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