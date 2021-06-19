Интер начал искать замену Эриксену

Чемпионы Италии могут арендовать Донни Ван де Бека

  • 19.06.2021 15:51
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Интер начал искать замену Эриксену
© Getty Images/Global Images Ukraine. Донни Ван де Бек

Вчера полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен был выписан из больницы, где он перенес операцию по имплантации дефибриллятора.

Возможное продолжение карьеры Эриксена под большим вопросом. Его шансы снова сыграть за «Интер» еще ниже: в Италии очень строгий медицинский протокол, который запрещает играть футболистам с кардиостимуляторами.

Поэтому, «Интер» уже начал поиски замены Эриксену. Чемпионы Италии хотят взять в аренду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бека. Английский клуб хочет получить за игрока 30 миллионов евро.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» год назад за 39 миллионов евро, но не сумел проявить себя в составе «красных дьяволов». На его счету 1 гол и 2 ассиста в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Источник — Calciomercato

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