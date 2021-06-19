Венгрия – Франция. Мбаппе и Погба выйдут в основе

Сегодня, 19 июня в Будапеште состоится матч второго тура Евро-2020 в группе F – Венгрия примет Францию. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
Венгрия: Гулачи – Аттила Шолой, Орбан, Ботка – Фиола, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Него – Адам Шолой, Саллай
Франция: Льорис – Павар, Кимпембе, Варан, Динь – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн, Мбаппе, Бензема
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Источник — УЕФА
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