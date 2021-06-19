Сергей НАГОРНЯК: «Я тренер-консультант Эпицентра»

Известный специалист заявил, что не претендует на должность главного тренера клуба из Дунаевцев

  • 19.06.2021 14:27
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Сергей НАГОРНЯК: «Я тренер-консультант Эпицентра»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Наставник юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк прокомментировал информацию о том, что он может стать главным тренером «Эпицентра» из Дунаевцев, выступающего во Второй лиге.

«Могу сказать, что я являюсь тренером-консультантом «Эпицентра», но на должность главного тренера команды не претендую. Мы хорошо дружим с владельцами команды, общаемся, поэтому не удивительно, что я посещал игры «Эпицентра».

Совмещать работу в клубе и в сборной? Пока есть, как есть. Конечно, очень соскучился по работе, из-за карантина, связанного с ковидом, год мы не собирались с юношеской сборной. Но, надеюсь, осенью ситуация уже поменяется, и мы будем собираться, работать и играть матчи», - сказал Нагорняк.

В минувшем сезоне чемпионата Украины второй лиги «Эпицентр» занял четвертое место в группе А и не смог добыть путевку в первый дивизион.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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