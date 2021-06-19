Наставник юношеской сборной Украины может возглавить клуб Второй лиги

Сергей Нагорняк – кандидат на должность главного тренера «Эпицентра»

  • 19.06.2021 11:14
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Наставник юношеской сборной Украины может возглавить клуб Второй лиги
© УАФ. Сергей Нагорняк

28 июня дунаевецкие футболисты начнут подготовку к новому сезону. Клубное руководство «Эпицентра» с новым сезоном связывает большие надежды, перед командой будет поставлена задача повыситься в классе.

Напомним, что такая же цель стояла перед футболистами «Эпицентра» и в минувшем чемпионате Украины, однако выше четвертого места в группе «А» они не сумели подняться.

У главного тренера «Эпицентра» Игоря Бадло контракт с клубом заканчивается в конце июня, и пролонгирован он не будет, поэтому на тренерском мостике подолян ожидаются изменения.

Среди претендентов возглавить «Эпицентр» – известный в прошлом нападающий национальной команды Сергей Нагорняк, в последнее время возглавляющий сборные Украины разных возрастных групп.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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