ХУДЖАМОВ: «Не мог заснуть до 5-6 утра, это продолжалось около полугода»

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов поделился своими мыслями о том, насколько трудно было завершать карьеру игрока.

«Очень важно, тем более, когда ты видишь в трансляции футболистов, с которыми ты играл или против которых ты играл. Ты понимаешь, что знаешь их поведение на поле.

Сначала было очень трудно, я даже не мог заснуть до 5-6 утра и это продолжалось около полугода. Но потом, благодаря бизнесу, детям, семье, мне стало значительно легче и дело помагает выйти из того, что было», - сказал Худжамов.

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