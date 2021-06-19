ХУДЖАМОВ: «Не мог заснуть до 5-6 утра, это продолжалось около полугода»

Специалист – о завершении карьеры футболиста

  • 19.06.2021 13:44
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ХУДЖАМОВ: «Не мог заснуть до 5-6 утра, это продолжалось около полугода»
© Футбол 1/2/3. Рустам Худжамов

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов поделился своими мыслями о том, насколько трудно было завершать карьеру игрока.

«Очень важно, тем более, когда ты видишь в трансляции футболистов, с которыми ты играл или против которых ты играл. Ты понимаешь, что знаешь их поведение на поле.

Сначала было очень трудно, я даже не мог заснуть до 5-6 утра и это продолжалось около полугода. Но потом, благодаря бизнесу, детям, семье, мне стало значительно легче и дело помагает выйти из того, что было», - сказал Худжамов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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