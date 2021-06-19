Маттиас ГИНТЕР: «Мы обязаны отдать все свои силы. Это наш долг»

Защитник сборной Германии – о предстоящем матче с Португалией

  • 19.06.2021 13:25
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Маттиас ГИНТЕР: «Мы обязаны отдать все свои силы. Это наш долг»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиас Гинтер

27-летний защитник сборной Германии Маттиас Гинтер поделился ожиданиями от матча группового раунда Евро-2020 против национальной команды Португалии.

«Когда мы добиваемся успеха, это вызывает огромную эйфорию по всей стране. Поэтому мы обязаны отдать все свои силы. Это наш долг. Выступать за сборную - это, прежде всего, большая ответственность. С другой стороны, мы очень рады и гордимся тем, что представляем нашу страну», - сказал Гинтер.

Матч Португалия – Германия состоится в субботу, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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