Александр ДЕНИСОВ: «У чехов хорошая команда, они играют в простой футбол»

Известный журналист – о ничейном исходе поединка Хорватия – Чехия

  • 19.06.2021 12:50
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Александр ДЕНИСОВ: «У чехов хорошая команда, они играют в простой футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал ничейный результат поединка между сборными Хорватии и Чехии (1:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Златко Далич обещал, что в матче с Чехией болельщики увидят другую сборную. У Чехии очень хорошая команда. Они играют в простой футбол. Основополагающим игрокам сборной Хорватии больше 30-ти лет.

Шик очень хотел пробить пенальти. Когда он подошел к мячу, кровь потекла еще сильнее. У Хорватии интересные молодые игроки, например Брекало из Вольфсбурга, который классно играл в «Динамо Загреб» в еврокубках», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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