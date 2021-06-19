Александр ДЕНИСОВ: «У чехов хорошая команда, они играют в простой футбол»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал ничейный результат поединка между сборными Хорватии и Чехии (1:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Златко Далич обещал, что в матче с Чехией болельщики увидят другую сборную. У Чехии очень хорошая команда. Они играют в простой футбол. Основополагающим игрокам сборной Хорватии больше 30-ти лет.

Шик очень хотел пробить пенальти. Когда он подошел к мячу, кровь потекла еще сильнее. У Хорватии интересные молодые игроки, например Брекало из Вольфсбурга, который классно играл в «Динамо Загреб» в еврокубках», - сказал Денисов.