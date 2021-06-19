ВАЦКО: «Не думал, что будет такой ветеранский футбол в исполнении Хорватии»

Журналист и комментатор Виктор Вацко прокомментировал ничейных результат поединка между сборными Хорватии и Чехии (1:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Я думал, что Хорватия выйдет со второго места. Я не думал, что будет настолько ветеранский футбол в их исполнении. Тенденция этого чемпионата – впечатление производят команды-роботяги. Мне очень нравится работа тренера сборной Чехии. Команда звезд с неба не хватает. Футболистов уровня сборной Хорватии у них нет.

В защите они хороши. Высокий уровень перехода из обороны в атаку и из атаки в оборону. Есть Шик и Соучек. Я не согласен с тем, что у Хорватии смена поколений. Модрич, Перишич, Вида в порядке. Возможно, вопросы к тренеру. К нему очень большие претензии. У Хорватии хороший выбор футболистов в команде», - сказал Вацко.