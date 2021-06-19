КРИВЦОВ: «Популярность Ярмоленко закономерна. Андрей – лидер нашей команды»

30-летний защитник сборной Украины Сергей Кривцов ответил на вопросы журналистов за два дня до поединка группового раунда Евро-2020 с национальной командой Австрии.

— Приходилось ли вам ранее играть против нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича? Может, получали от кого советы, как действовать против него?

— Лично против него я не играл. Знаю о его высокой квалификации, он долго играл в английской Премьер-лиге. Рядом с ним, наверное, будет действовать еще один мощный форвард. План на игру и как противодействовать им, мы узнаем от нашего тренерского штаба.

— На сайте Transfermarkt состав Австрии стоит почти вдвое дороже. Что вы думаете по этому поводу?

— Скажу только, что деньги в футбол не играют.

— Сейчас очень популярным среди игроков сборной Украины является Андрей Ярмоленко, как вы к этому относитесь?

— Да, Андрей сейчас популярен, это вполне закономерно, ведь он - лидер нашей команды. Ярмоленко заслужил это своими выступлениями в последних матчах.

— Как поддержка вашей семьи на вас влияет?

— Поддержка близких очень важна. Матч с Северной Македонией они смотрели вместе по телевидению. Дети впервые наблюдают за таким турниром и понимают, насколько этот чемпионат является важным для нас. Они звонят после каждого матча. Также они смотрели фильм «Особая атмосфера», говорят, что получили очень сильные впечатления, шли мурашки по коже.

— Как вы оцените качество газона на стадионе «Арена Национале» и чувствуете ли поддержку румынской публики?

— Газон на стадионе в отличном состоянии, очень хороший дренаж. Местные болельщики поддерживают нас, это приятно. Нас связывает с этой страной тренер Мирча Луческу, с ним работал я, а сейчас работает Георгий Бущан.

— Как вы оцените действия защитников сборной в первых двух матчах на Евро?

— Защита - это не только линия из четырех или пяти игроков. Защищается и пропускает голы вся команда. У нас были тактические занятия, мы разбирали ошибки при обороне, поверьте, это касается всех игроков, которые принимали участие в матчах. У нас командный вид спорта, нельзя индивидуально кого-то выделять или обвинять.

— Сборную Украины в матче с Австрией устроит ничья, австрийцев также она может устроить при определенных раскладах. Как это может повлиять на игру?

— Мы выходим на каждый матч ради победы и не думаем о следующих соперниках, пока не сделаем этот шаг.

— Если бы у вас был выходной и вы могли бы его провести без ограничений, по своему усмотрению, какой бы выбор вы сделали?

— Прежде всего вышли бы прогуляться по центру города, ведь находясь в столице страны, хотелось бы посетить достопримечательности, насладиться красотой города. К сожалению, сейчас мы не имеем такой возможности из-за карантинных ограничений.

— Удается ли вам смотреть матчи команд из других групп? Какая сборная, по вашему мнению, демонстрирует сильнейший футбол на этом отрезке турнира?

— Да, мы смотрим другие матчи, вечерние — почти все. Италия, по моему мнению, сейчас выглядит наиболее подготовленной командой, также выделяется Франция. Я для себя выделил трех-четырех фаворитов, посмотрим, как сложится турнир в дальнейшем.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.